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الخميس، 18 يناير 2018 02:59 م
خالد صلاح
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العراق وبى.بى يوقعان اتفاقا لتعزيز إنتاج النفط فى كركوك

الخميس، 18 يناير 2018 01:55 م
العراق وبى.بى يوقعان اتفاقا لتعزيز إنتاج النفط فى كركوك نفط- أرشيفية


رويترز
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قال مسئول عراقى بقطاع النفط إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق مع "بى.بى" اليوم الخميس لتعزيز إنتاج الخام من حقول نفط كركوك فى شمال البلاد.

 

وأبلغ المسئول رويترز، أن الاتفاق سيُوقع فى مقر شركة نفط الشمال العراقية التى تديرها الحكومة والتى تتولى تشغيل الحقول.


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