العراق وبى.بى يوقعان اتفاقا لتعزيز إنتاج النفط فى كركوك

العراق وبى.بى يوقعان اتفاقا لتعزيز إنتاج النفط فى كركوكالخميس، 18 يناير 2018 01:55 م
نفط- أرشيفية
رويترز
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قال مسئول عراقى بقطاع النفط إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق مع "بى.بى" اليوم الخميس لتعزيز إنتاج الخام من حقول نفط كركوك فى شمال البلاد.
وأبلغ المسئول رويترز، أن الاتفاق سيُوقع فى مقر شركة نفط الشمال العراقية التى تديرها الحكومة والتى تتولى تشغيل الحقول.
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