العبادى يطلق نافذة إلكترونية للترشح ضمن قائمته الانتخابية





(أ ف ب)

فى سابقة عراقية، بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادى عملية بحث عن مرشحين للائحته "النصر" التى سيخوض فيها الانتخابات المقبلة، عبر إطلاق نافذة إلكترونية لتقديم ترشيح الطامحين لنيل العضوية البرلمانية.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها فى العراق الذى يرتقب أن ينظم انتخاباته التشريعية فى 12مايو المقبل، فى رابع انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين فى العام 2003 بعيد الغزو الأميركى للبلاد.

وأطلق العبادى نافذة إلكترونية تتيح لمن يرغب فى الترشح ضمن ائتلافه الانتخابى، التقديم بشكل مباشر فى إطار شروط عدة، أبرزها أن يكون المرشح حاصلا على تأييد 500 شخص من الناخبين فى مدينته.

وأكد العبادى أن هذه النافذة تأتى "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وانسجاما مع الرغبة الصادقة للجماهير فى اختيار الأكفأ والأفضل، وإيمانا منا بضرورة توسعة المشاركة الجماهيرية على نحو يلبى طموحات أبناء شعبنا فى التحرر"، وأضاف أن الخطوة تأتى أيضا "تأكيدأ لشغل المناصب وفق مبدأ الرجل المناسب فى المكان المناسب".

ومن بين شروط تقديم الترشيح أيضا، أن لا يقل عمر المرشح عن 30 عاما عند الترشيح، أن لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أى قانون آخر يحل محله، وأن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها، كما ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.