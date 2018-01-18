العازف العالمى جورج زامفير يصل القاهرة للمشاركة فى حفل مؤتمر الأورام





كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولي،اليوم الخميس العازف العالمي جورج زامفير،على متن طائرة مصر للطيران القادمة من أثينا، للمشاركة فى الحفل الفنى المقام على هامش انعقاد المؤتمر الدولى العاشر لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي للأورام المقام حاليا بالقاهرة .



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بالاشتراك مع الجمعية الامريكية لعلاج الاورام والمدرسة الأوروبية لعلاج الأورام والجمعية الاوربية لجراحة الأورام، والجمعية الدولية للعلاج المناعي للأورام، ومعهد بحوث كلية طب جامعة عين شمس، بحضور نخبة من أساتذة الأورام على مستوى العالم.





وأشاد العازف العالمى بمستوى خدمات مصرللطيران، والحفاوة التى وجدها من ركاب الطائرة، ولحظة استقباله بمطار القاهرة، حيث كان فى استقباله فريق من العلاقات العامة والدعاية والإعلام بمصرللطيران.







الترحيب بالفنان العالمى





الترحيب بالفنان العالمى