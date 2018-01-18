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الخميس، 18 يناير 2018 07:16 م
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الشرطة النيجيرية تكثف البحث عن 4 مخطوفين كنديان وأمريكيان

الخميس، 18 يناير 2018 04:12 م
الشرطة النيجيرية تكثف البحث عن 4 مخطوفين كنديان وأمريكيان الشرطة النيجيرية


لاجوس (أ ف ب)
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 أعلن مسئول عسكرى نيجيرى لوكالة فرانس برس الخميس، أن قوات الأمن النيجيرية نشرت فى "الأحراج" بحثاً عن أمريكيين اثنين وكنديين اثنين خطفوا مساء الثلاثاء، شمال نيجيريا.

وكان الأجانب الأربعة فى طريقهم من كافانشان فى ولاية كادونا إلى العاصمة الاتحادية أبوجا عندما خطفهم مسلحون قتلوا حراسهم بالقرب من جيرى على محور كادونا أبوجا حيث تنتشر عمليات الخطف.

وقال مسئول كبير فى الجيش النيجيرى، طالبا عدم كشف هويته "حققنا تقدما فى التحقيق"، موضحا أن "قوة خاصة أرسلت إلى أبوجا وانضمت إلى الفريق الموجود هناك".

وكان الرجال الأربعة الذين لم تكشف هوياتهم لأسباب أمنية يقومون برحلة أعمال. وقالت السلطات الأمريكية والكندية إنها تعمل مع السلطات النيجيرية للعثور عليهم.

وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من رعاياها "إعادة النظر" فى سفرهم فى نيجيريا، محذرة من احتمال تعرضهم "لجرائم عنيفة" مثل عمليات السطو والخطف التى تقع فى جميع أنحاء البلاد.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تنظيم بوكو حرام الذى يسعى إلى اقامة دولة مسلحة فى شمال شرق البلاد فى نزاع أدى إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 2,6 مليون.

لكن الخطف مقابل فدية ظاهرة متكررة فى نيجيريا حيث تستهدف العصابات عادة الأثرياء وعائلاتهم، ويفرج عن الرهينة فى غضون أيام بعد تسديد المبلغ المطلوب.

ومطلع نوفمبر أعلنت الخارجية البريطانية مقتل المواطن البريطانى إيان سكواير بعد خطفه فى نيجيريا فى حين تم تحرير 3 آخرين تمكنوا من العودة إلى بلادهم. وخطف الاربعة فى 13 أكتوبر فى جنوب نيجيريا. 


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