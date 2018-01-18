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الخميس، 18 يناير 2018 07:18 م
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الشرطة الروسية تفتش مقر زعيم المعارضة نافالنى فى سان بطرسبرج

الخميس، 18 يناير 2018 03:56 م
الشرطة الروسية تفتش مقر زعيم المعارضة نافالنى فى سان بطرسبرج الشرطة الروسية


موسكو (رويترز)
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أظهر بث مباشر بالفيديو على الإنترنت أن الشرطة الروسية فتشت مقر حملة مرشح المعارضة أليكسى نافالنى فى سان بطرسبرج اليوم الخميس، قبل الانتخابات الرئاسية فى 18 مارس.

وأظهرت المشاهد التى بثها أنصار نافالنى الشرطة وهى تفحص جوازات سفر القائمين على العمل. ورفضت اللجنة المركزية للانتخابات فى روسيا تسجيل نافالنى مرشحا فى الانتخابات معللة ذلك بإدانة جنائية يقول نافالنى إنها ملفقة.

وجاءت عملية التفتيش فى اليوم ذاته الذى يزور فيه الرئيس فلاديمير بوتين سان بطرسبرج. وتشير استطلاعات الرأى إلى أن بوتين بصدد تحقيق فوز سهل فى الانتخابات المقبلة. 


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