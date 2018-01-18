الشرطة الروسية تفتش مقرّ حملة المعارض نافالنى فى سان بطرسبورج





(أ ف ب)

نفذت الشرطة الروسية عمليات تفتيش مساء الخميس فى مقرّ حملة المعارض اليكسى نافالني، بعدما فتشت عشرات من المقار الرئيسية لحملته فى روسيا فى الأيام الأخيرة.

وكتب نافالنى على حسابه على موقع تويتر "تجرى عملية شتفتيش فى مقرنا فى سان بطرسبورج"، مرفقا التغريدة بفيديو مباشر يظهر فيه ناشطون يتحدثون مع شرطيين.

وافاد ناشط فى المكان اسمه دينيز ميخاييلوف لوكالة فرانس برس أن الشرطة كانت تصادر "كل اجهزة الكومبيوتر الثابتة والمحمولة وكل ما هو مطبوع".

ونشر الشاب على تويتر صورة تظهر منشورات تمت مصادرتها كتب عليها "من أجل نافالني" على خلفية باللونين الأزرق والأحمر.

وصرّح المتحدث باسم حملة نافالنى الانتخابية روسلان شافيدينوف لفرانس برس "فى اليومين الأخيرين خلال تفتيش 11 من مقراتنا، تمت مصادرة معدات الكترونية ومنشورات تدعو الى التظاهر".

وأضاف: "الأمر متعلق بنشاطنا المرتقب فى 28 يناير، السلطات تخشى نزول عدد كبير من الأشخاص الى الشارع وتحاول منعنا".