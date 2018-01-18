video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الروسية تفتش مقرّ حملة المعارض نافالنى فى سان بطرسبورج

الخميس، 18 يناير 2018 08:29 م
الشرطة الروسية تفتش مقرّ حملة المعارض نافالنى فى سان بطرسبورج الشرطة الروسية - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

نفذت الشرطة الروسية عمليات تفتيش مساء الخميس فى مقرّ حملة المعارض اليكسى نافالني، بعدما فتشت عشرات من المقار الرئيسية لحملته فى روسيا فى الأيام الأخيرة.

وكتب نافالنى على حسابه على موقع تويتر "تجرى عملية شتفتيش فى مقرنا فى سان بطرسبورج"، مرفقا التغريدة بفيديو مباشر يظهر فيه ناشطون يتحدثون مع شرطيين.

وافاد ناشط فى المكان اسمه دينيز ميخاييلوف لوكالة فرانس برس أن الشرطة كانت تصادر "كل اجهزة الكومبيوتر الثابتة والمحمولة وكل ما هو مطبوع".

ونشر الشاب على تويتر صورة تظهر منشورات تمت مصادرتها كتب عليها "من أجل نافالني" على خلفية باللونين الأزرق والأحمر.

وصرّح المتحدث باسم حملة نافالنى الانتخابية روسلان شافيدينوف لفرانس برس "فى اليومين الأخيرين خلال تفتيش 11 من مقراتنا، تمت مصادرة معدات الكترونية ومنشورات تدعو الى التظاهر".

وأضاف: "الأمر متعلق بنشاطنا المرتقب فى 28 يناير، السلطات تخشى نزول عدد كبير من الأشخاص الى الشارع وتحاول منعنا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة أمريكية: فيس بوك يحقق فى تدخل روسيا باستفتاء انفصال بريطانيا عن أوروبا

تيلرسون يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية فى التزود بالوقود

نافالنى

الشرطة الروسية

سان بطرسبورج

روسيا

الانتخابات الروسية



لا تفوتك
الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

الحكومة تتقدم بمشروع قانون يصرح لعربات المأكولات بإشغال الطرق مقابل رسوم

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

قاتل شقيقه بالأميرية :حرمته من الحياة لرفضه إعطائى المال لشراء "الاستروكس"

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

الوزراء يتحدثون بثانى أيام مؤتمر حكاية وطن.. التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة مؤسسات دولية.. الإسكان: المدن الجديدة يسكنها 7 ملايين.. والبترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

تقلبات فى خريطة المنتخب قبل معسكر سويسرا.. ربيعة يغيب وأيمن أشرف البديل الأوفر حظًا.. احتراف جبر يثير القلق خوفًا من تأثر حجازى.. عمرو مرعي خارج الحسابات وصلاح محسن يقترب.. وشرط وحيد لعودة عماد متعب

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

الرئاسة: هناك إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة