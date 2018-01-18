الشرطة التركية تعتقل 5 نشطاء من بينهم زوج صحفية ألمانية مفرج عنها

الشرطة التركية تعتقل 5 نشطاء من بينهم زوج صحفية ألمانية مفرج عنهاالخميس، 18 يناير 2018 10:24 م
الشرطة التركية - أرشيفية
(رويترز)
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قال الحزب الاشتراكى التركى للمضطهدين على مواقع التواصل الاجتماعى إن الشرطة التركية اعتقلت اليوم الخميس خمسة على الأقل من أعضاء حزبين يساريين بينهم زوج الصحفية الألمانية المفرج عنها ميسالى تولو التى خرجت من السجن الشهر الماضي.
وجاءت الاعتقالات إثر مداهمات نفذتها الشرطة فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس استهدفت أعضاء فى الحزب وحزب رابطة الشبان الاشتراكيين فى أربعة أقاليم بما شمل أكبر مدينتين وهما اسطنبول وأنقرة.
وقال الحزب الاشتراكى للمضطهدين إن خمسة أعضاء على الأقل من الحزبين اعتقلوا من بينهم أحد أعضاء لجنته التنفيذية المركزية سوات جورلو زوج الصحفية الألمانية. وقد تعقد تلك الأنباء من جهود أنقرة وبرلين إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.
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