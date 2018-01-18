السياحة: صرف 23 مليون جنيه متأخرات الطيران العارض لمنظمى الرحلات بالخارج





كتبت ـ ميرفت رشاد

أعلنت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، أن صندوق السياحة صرف مبلغ 23 مليون جنيه من إجمالى المبالغ المتأخرة وقدرها 47.5 مليون جنيه لمنظمى الرحلات السياحية بالخارج، والبالغ عددهم 23 شركة فى برنامج تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2016، لافتة إلى أن التوقف عن الصرف كان نتيجة إيقاف عمل لجنة الطيران العارض بالإتحاد المصرى للغرف السياحية.

قالت نائبة وزيرة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن عدد الاستمارات التي تم استلامها من اتحاد الغرف السياحية بلغت نحو 5 آلاف استمارة والتى سبق تقديمها خلال عام 2015 / 2016، مشيرة إلى إن لجنة الطيران العارض برئاسة سامية سامى وكيل وزارة السياحة، انتهت من مراجعة 3300 استمارة واعتمادها وصرف المستحقات الخاصة بها.

وأضافت، أن تأخر صرف المستحقات المتبقية يرجع إلى عدم استيفاء المستندات المطلوبة وفقا للضوابط المعمول بها فى برنامج تحفيز الطيران العارض مثل " السجل التجارى – البطاقة الضريبة – تفويض من الوكيل الخارجى بتحويل المبلغ المستحق لوكيله المصرى باللغة الإنجليزية وعدد من المستندات الآخرى" ، موضحة أن جزء من الاستمارات المتبقية تم تحويلها للجنة التظلمات لإعادة النظر فيها، لعدم استيفاء الاستمارات فى التوقيتات المحددة بالضوابط .

يذكر أن نائبة الوزيرة، استعرضت خلال اجتماعها مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، برنامج الوزارة الجديد لتحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف ودوره في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أنه يتم العمل حاليا على صرف مستحقات منظمي الرحلات السياحية المتأخرة في برنامج تحفيز الطيران السابق 2015/2016 وشرحت أسباب تأخر السداد.