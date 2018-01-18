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السكة الحديد تطرح 144 ألف مقعد يوميا خلال إجازة نصف العام للتيسير على المسافرين

الخميس، 18 يناير 2018 11:24 ص
السكة الحديد تطرح 144 ألف مقعد يوميا خلال إجازة نصف العام للتيسير على المسافرين المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد


كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس سيد سالم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيام الهيئة بطرح 144 ألف مقعد يومياً خلال الفترة  ابتداء من اليوم حتى يوم حتى 3 فبراير المقبل بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى وخاصة بقطارات الوجه القبلى .

وأوضح سالم فى بيان صحفى، أن جداول التشغيل اليومى للقطارات بالهيئة تتيح عدد 139605 مقعد  وقد تم إضافة عدد من القطارات وكذلك زيادة عدد العربات الموجودة بالقطارات خلال إجازة نصف العام الدراسى بواقع 107232 مقعد خلال الفترة.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيتم تشغيل قطارى مخصوص مكيف أرقام  1936/1937 بين القاهرة / أسوان والعكس يومياً حيث يتم إعتبارا من يوم 18/1/2018 حتى يوم 10/2/2018 تشغيل القطار رقم 1936 الذى يقوم من القاهرة الساعة 18.35 مساءً يصل أسوان الساعة 7.20 صباح اليوم التالى، وينطلق القطار الثانى برقم 1937 من أسوان اعتباراً من يوم 19/1/2018 الساعة 14.45 مساءً يصل القاهرة الساعة 2.40 صباح اليوم التالى بحيث ينتهى تشغيله يوم 11/2/2018

وأشار سالم أنه تقرر أيضاً تشغيل قطاري مخصوص مكيف أرقام  1938/1939 بين القاهرة/ أسوان والعكس يومياً حيث يتم إعتبارا من يوم 18/1/2018 حتى يوم 10/2/2018 تشغيل القطار رقم 1938 الذى يقوم من القاهرة الساعة 23.15 مساءً يصل أسوان الساعة 11.25صباح اليوم التالى، وينطلق القطار الثانى برقم 1939 من أسوان اعتباراً من يوم 19/1/2018 الساعة 19.00 مساءً يصل القاهرة الساعة 7.15 صباح اليوم التالي بحيث ينتهى تشغيله يوم 11/2/2018 ، مؤكداً على قيام جميع القطارات السابقة بتركيب 14 عربة لكل قطار فى رحلتى الذهاب والعودة .

ولفت رئيس الهيئة إلى تشغيل القطارين أرقام 2014 / 2015 بين القاهرة /أسوان والعكس خلال الفترة من 18/1/2017 وحتى 11/2/2017 بين القاهرة/ أسوان ضمن القطارات المخصص الحجز عليها خلال إجازة نصف السنة الدراسية لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة ، مضيفاً أنه تقرر زيادة عدد عربات  القطارات أرقام 1902/989 – 996/997 – 988/89/1908بواقع عربتان بكل قطار أولى وثانية مكيفة بإجمالى 14 عربة علاوة .

وأكد سالم أن هناك إهتمام كبير بإجراءات الصيانة لجميع القطارات والجرارات للتأكد من سلامتها قبل سفرها لتفادى أى أعطال أثناء الرحلة وضرورة توافر عنصرى السلامة والأمان وكذلك النظافة داخل القطارات لتقديم خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.


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