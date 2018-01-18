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الخميس، 18 يناير 2018 04:34 م
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السفارة الأمريكية ببغداد: واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات العراقية

الخميس، 18 يناير 2018 02:53 م
السفارة الأمريكية ببغداد: واشنطن تعارض تأجيل الانتخابات العراقية ترامب


رويترز
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قالت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية يوم 12 مايو أيار وفقا لما خططت له الحكومة وانتقدت الدعوات لتأجيلها.

وقالت السفارة فى بيان "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطى فى العراق فى الأمد البعيد".

ونشر البيان فى الوقت الذى يجتمع فيه مشرعون عراقيون فى بغداد لاتخاذ قرار بشأن إجراء الانتخابات كما هو مقرر أو تأجيلها للسماح لآلاف النازحين بالعودة إلى ديارهم للمشاركة فى التصويت.

 

 


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