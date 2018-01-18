السعودية تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من فرنسا





الرياض ( أ ش أ )

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مؤقتا استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من فرنسا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بظهور إصابات مرض فقر الدم المعدى الخيلى.

ومن جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.