video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من فرنسا

الخميس، 18 يناير 2018 03:12 م
السعودية تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من فرنسا العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز


الرياض ( أ ش أ )
إضافة تعليق

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مؤقتا استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من فرنسا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"،  أن الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بظهور إصابات مرض فقر الدم المعدى الخيلى.

ومن جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حرائر الحرمين فى خدمة المملكة.. السعودية تطلب جنديات للعمل بالمنافذ البرية

وسائل إعلام روسية: مصر والسعودية على رأس 5 دول أنصفت المرأة فى العالم

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة