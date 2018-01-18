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السبت.. قطع التيار الكهربائى عن مركز السنطة لأعمال الصيانة الدورية

الخميس، 18 يناير 2018 03:58 م
السبت.. قطع التيار الكهربائى عن مركز السنطة لأعمال الصيانة الدورية انقطاع الكهرباء - أرشيفية


الغربية - عادل ضرة
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صرح المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى يوم السبت الموافق 20/1/2018، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم، من محطة محولات السنطة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.
 
 
وأكد رئيس قطاع شرق الغربية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى فى المناطق الآتية: "مدينة السنطة بالكامل، خطوط الريف، الجعفرية، الباذنجانية، سحيم، ميت الليث، ميت ميمون، شندلات، الجميزة، المنشأة الكبرى، ميت المخلص، ميت غزال، شنرة، البندرة، كفر الحاج داود".
 
 

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