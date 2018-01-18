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الخميس، 18 يناير 2018 07:17 م
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الرئيس الفلبينى يدعو البرلمان إلى إقرار الحكم الذاتى للمسلمين

الخميس، 18 يناير 2018 05:01 م
الرئيس الفلبينى يدعو البرلمان إلى إقرار الحكم الذاتى للمسلمين الرئيس الفلبينى رودريجو ديوتيرت


(أ ش أ)
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دعا الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، البرلمان الفلبينى إلى الموافقة على مشروع قانون يمنح الحكم الذاتى للأقلية المسلمة، محذرا من تداعيات عدم إقراره على عملية السلام فى البلاد.

وحث الرئيس الفلبينى وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، البرلمان على الموافقة على قانون (بانجسامورو الأساسي)، لحل هذا الصراع، وينص القانون على إقامة منطقة حكم ذاتى فى مينداناوا تتمتع بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.

وقال دوتيرتي، "أرجو من الجميع أن يدركوا أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخى عنهم.. إذا لم يحدث شيء بخصوص قانون (بانجسامورو الأساسي) ستندلع الحرب فى مينداناو".

وشدد الرئيس الفلبينى على أنه لن يستطيع السيطرة على الجماعات المتمردة إذا حملت السلاح مرة ثانية وسعت لإقامة دولة مستقلة فى الجنوب.


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