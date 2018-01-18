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الرئيس العراقى يبحث مع وفد برلمانى بحرينى سبل العمل والتعاون المشترك

الخميس، 18 يناير 2018 01:52 م
الرئيس العراقى يبحث مع وفد برلمانى بحرينى سبل العمل والتعاون المشترك الرئيس العراقى فؤاد معصوم


بغداد (أ ش أ)
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استقبل الرئيس العراقى فؤاد معصوم، فى قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، وفدا برلمانيا بحرينيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب على عبد الله العرادى، حيث تم بحث سبل العمل المشترك والتعاون فى كافة المجالات.

وذكر بيان رئاسى عراقى - أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الرئيس العراقى أكد - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية بين العراق والبحرين فى مختلف المراحل والحقب ولها امتداداتها فى مختلف المجالات، بما يؤكد دائما المصالح المشتركة ويعزز السلام والتعاون، مشددا على أهمية هذه الزيارات بين البلدين، وحرص العراق على التعاون فى كافة المجالات.

من جانبه، عبر العرادى عن رغبة المجلس البحرينى فى العمل المشترك مع مجلس النواب العراقى من أجل تعزيز سبل العمل المشترك والتعاون فى كافة المجالات، معربا عن تمنياته بالمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق حكومة وشعبا خاصة فى الحرب على الإرهاب. 


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