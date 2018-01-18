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الرئيس الجزائرى يدعو السياسيين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها

الخميس، 18 يناير 2018 11:34 م
الرئيس الجزائرى يدعو السياسيين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة


(أ ش أ)
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دعا الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة كافة أطياف المجتمع الجزائرى خاصة الشركاء السياسيين إلى "الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها بهدف تحقيق أهداف التنمية، ووضع اليد فى اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا بالجزائر".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلمة الرئيس بوتفليقة جاءت خلال لقاء بمناسبة اليوم الوطنى الـ 51 للبلدية الذى يصادف ميلاد أول قانون للبلدية بالجزائر فى 18 يناير 1967.

وأشارت الى أن اللقاء يأتى فى مستهل التحضيرات الانتخابية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية وبالولايات الجزائرية المنتخبين فى محليات 23 نوفمبر الماضى، وتتضمن فعالياته مناقشة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة فى ظل التوجه الاقتصادى الجديد والإطار القانونى للدولة.


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