الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام





كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 651 جنيها بالتزامن مع تراجع كبير لسعر الأوقية العالمية لتستقر عند 1328 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:

عيار 18: 558 جنيه

عيار 21: 651جنيه

عيار 24: 744 جنيه

الجنيه الذهب: 5208 جنيه

الأوقية: 1328 دولار

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.