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الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الخميس، 18 يناير 2018 11:46 ص
الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية


كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 651 جنيها بالتزامن مع تراجع كبير لسعر الأوقية العالمية لتستقر عند 1328 دولار.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:
 
 
 
عيار 18: 558 جنيه
 
عيار 21: 651جنيه
 
عيار 24: 744 جنيه
 
الجنيه الذهب: 5208 جنيه
 
الأوقية: 1328 دولار
 
 
 
أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
 
 
 

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