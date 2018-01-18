الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرامالخميس، 18 يناير 2018 11:46 ص
ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 651 جنيها بالتزامن مع تراجع كبير لسعر الأوقية العالمية لتستقر عند 1328 دولار.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:
عيار 18: 558 جنيه
عيار 21: 651جنيه
عيار 24: 744 جنيه
الجنيه الذهب: 5208 جنيه
الأوقية: 1328 دولار
أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
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