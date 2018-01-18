الخارجية السورية: أى عملية قتالية تركية ضد عفرين ستعتبر عملا عدوانيا





رويترز

حذرت الحكومة السورية، اليوم الخميس، تركيا من شن عملية عسكرية في منطقة عفرين بشمال غرب البلاد وقالت إن الدفاعات الجوية السورية مستعدة للتصدى لمثل هذا الهجوم.

وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية "نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية فى منطقة عفرين فإن ذلك سيعتبر عملا عدوانيا من قبل الجيش الترك".