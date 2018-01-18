الحكومة البولندية تعلن استمرارها فى رفض استقبال لاجئين





وارسو (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البولندية الجديدة الخميس، أنها لن تتراجع عن رفض استقبال لاجئين فى إطار آليات الحصص الأوروبية.

وكتبت يوانا كوبشينسكا الناطقة باسم الحكومة على حسابها على تويتر أن "موقف حكومة رئيس الوزراء "ماتوش" مورافيتسكى فى مجال سياسة الهجرة والحصص على حالها"، وأضافت أن "كل المعلومات التى تفيد أن هناك تغييرا فى الموقف هى أنباء كاذبة".

وأحالت المفوضية الأوروبية بولندا التى يحكمها منذ 2015 حزب القانون والعدالة، والمجر والجمهورية التشيكية على القضاء الأوروبى لرفضها استقبال حصتها من اللاجئين فى السنتين الأخيرتين.

ويرى مراقبون أن حكومة مورافيتسكى التى حلت محل حكومة رئيسة الوزراء بياتا شيدلو ستسعى إلى تهدئة العلاقات الصعبة بين وارسو وعدد من شركائها الأوروبيين القلقين على صيانة دولة القانون فى بولندا.

وعاد الجدل حول استقبال اللاجئين هذا الأسبوع فى بولندا بعد دعوة الكنيسة الكاثوليكية الحكومة إلى فتح الأبواب أمام المهاجرين، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمهاجرين.