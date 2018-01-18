video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البولندية تعلن استمرارها فى رفض استقبال لاجئين

الخميس، 18 يناير 2018 03:55 م
الحكومة البولندية تعلن استمرارها فى رفض استقبال لاجئين مخيمات اللاجئين


وارسو (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة البولندية الجديدة الخميس، أنها لن تتراجع عن رفض استقبال لاجئين فى إطار آليات الحصص الأوروبية.

وكتبت يوانا كوبشينسكا الناطقة باسم الحكومة على حسابها على تويتر أن "موقف حكومة رئيس الوزراء "ماتوش" مورافيتسكى فى مجال سياسة الهجرة والحصص على حالها"، وأضافت أن "كل المعلومات التى تفيد أن هناك تغييرا فى الموقف هى أنباء كاذبة".

وأحالت المفوضية الأوروبية بولندا التى يحكمها منذ 2015 حزب القانون والعدالة، والمجر والجمهورية التشيكية على القضاء الأوروبى لرفضها استقبال حصتها من اللاجئين فى السنتين الأخيرتين.

ويرى مراقبون أن حكومة مورافيتسكى التى حلت محل حكومة رئيسة الوزراء بياتا شيدلو ستسعى إلى تهدئة العلاقات الصعبة بين وارسو وعدد من شركائها الأوروبيين القلقين على صيانة دولة القانون فى بولندا.

وعاد الجدل حول استقبال اللاجئين هذا الأسبوع فى بولندا بعد دعوة الكنيسة الكاثوليكية الحكومة إلى فتح الأبواب أمام المهاجرين، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمهاجرين.

             


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طعن مهاجر سورى بسكين فى مشاجرة بين لاجئين شمال فرنسا

فتح تشدد على أهمية استمرار "الأونروا" بمسئولياتها تجاه اللاجئين

بولندا

اخبار بولندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مهاجرين



لا تفوتك
السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الغاز والبترول

السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الغاز والبترول

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

صحيفة إنجليزية عن حجازى: محارب جماهير وست بروميتش المفضل

صحيفة إنجليزية عن حجازى: محارب جماهير وست بروميتش المفضل

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة