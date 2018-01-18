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"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين ترحب بالبيان الختامى لمؤتمر القدس العالمى

الخميس، 18 يناير 2018 08:47 م
"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين ترحب بالبيان الختامى لمؤتمر القدس العالمى شيخ الأزهر


كتب أحمد جمعة
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رحبت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالبيان الختامي لأعمال مؤتمر القدس العالمي الذي عقدته مشيخة الأزهر الشريف على مدار يومين بجمهورية مصر العربية.
 
 
وأشاد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب،  بموقف الأزهر الشريف، الذى عبر عنه فضيلة الإمام الشيخ الدكتور أحمد الطيب في كلمته وكذلك أكد عليه العلماء، داعيا إلى تكامل كل الجهود لتنفيذ ما ورد فى البيان الختامى من بنود. 
 
 
 
 

 


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