"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين ترحب بالبيان الختامى لمؤتمر القدس العالمى

وأشاد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، بموقف الأزهر الشريف، الذى عبر عنه فضيلة الإمام الشيخ الدكتور أحمد الطيب في كلمته وكذلك أكد عليه العلماء، داعيا إلى تكامل كل الجهود لتنفيذ ما ورد فى البيان الختامى من بنود.