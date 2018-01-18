التهرب الجمركى ببورسعيد تضبط شركة لتزويرها الإفراج النهائى لشحنة سجاد صلاة





كتب أحمد يعقوب

حررت الإدارة العامة الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة أحمد درويش محضر ضبط لشركة قامت بتزوير الإفراج النهائى الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن رسالتى سجاد للصلاة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

حيث وردت معلومات سرية بقيام شركة س . س بتزوير إفراج نهائى منسوب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد عن مشمول البيانين الجمركيين رقمى 12264 و 13132 لسنه 2017 والصنف الوارد عبارة عن سجاد صلاة وارد من تركيا.

تم تشكيل لجنة جمركية من محمود السيد عمر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى والسعيد الديدامونى مدير اداره سلع تحت التحفظ وخالد على سالم رئيس قسم تعريفه ومحسن أحمد الجندى وأحمد العشرى من الإدارة العامة لمكافحة التهرب لدراسة ومتابعة صحة الإفراج النهائى الخاص والمنسوب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقامت اللجنة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصورة من الإفراج المنسوب لها فأفادت بعدم عرض مشمول البيانين الجمركيين رقمى 12264و 13132 لسنه 2017 على الهيئة أو سحب أية عينات منه.

وقرر الدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 108 لسنة 2017.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة والتعويضات 2 مليون و865 ألف جنيها.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك وعصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.