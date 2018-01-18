التعليم تفعل بروتوكول تحسين أداء القوى العاملة فى المدارس الابتدائية الحكومية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم البدء فى تفعيل بروتوكول "تحسين أداء القوى العاملة فى المدارس الابتدائية الحكومية الدامجة" بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبين منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وجامعة عين شمس.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية، والدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماجد أبو العينين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور حسن عجوة وكيل الكلية لشئون الطلاب، وإنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لذوي الاحتياجات الخاصة، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمات الداعمة للمشروع: من وفد الإتحاد الأوروبي بمصر جون ماري موروه، مستشار أول ورئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية، وأحلام فاروق مدير قسم التعليم، ونائب منظمة يونيسف ممثل المنظمة، والدكتورة هانا يو شي موتو، رئيس قسم التعليم، والدكتورة إيناس حجازي مدير البرنامج، والدكتورة إيمان فوزي مدير مركز الإرشاد النفسي، والدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي ومنسق المشروع، ونيفين رفعت أمين مركز التميز التربوي، والدكتورة إيمان شفيق أمين مركز الإرشاد النفسى.

ويهدف البروتوكول إلى تدريب 6000 معلم ومسئول عن عملية الدمج التعليمي، ويأتي هذا في إطار تعاون الوزارة مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وصرح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أنه بدءًا من الأحد القادم ستبدأ عدة حزم تدريبية تستهدف مسئولين، ومعلمين، وأخصائين من مدارس التعليم العام الدامجة في سبع محافظات تضم القاهرة وأسيوط وسوهاج ومطروح والإسكندرية ودمياط والغربية.

ومن جانبها أوضحت إنجى مشهور أن تلك الحزم تشمل أربع حزم تدريبية تبدأ من الأحد 21 / 1/2018 وتنتهي 8/2/ 2018 وتشمل المسئولين عن عملية الدمج بداية من مديري المدارس وحتى مديري عام التعليم العام بالمديريات وكذلك معلمي غرف المصادر والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ويشمل أيضًا الزائرة الصحية بالمدارس المستهدفة، وتتم تلك التدريبات بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيسف تحت إشراف من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة برئاسة هالة عبد السلام والتي أعربت بدورها عن أن المدارس المستهدفة في تلك المرحلة تصل إلى 64 مدرسة في خمس محافظات هي سوهاج ومطروح والإسكندرية ودمياط والغربية. وتهدف إلى دعم إعداد مدربين محليين من محافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج وأن تلك الحزم ستقام بالقاهرة بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمدينة نصر.

وقد أشار الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بأن كلية التربية جامعة عين شمس تحرص دائما على تقديم الخدمات والاستشارات للمجتمع المصري والعربي وأن كلية التربية دائما بيت خبرة في مجال إنشاء ودعم وتطوير وحدات وبرامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جهته أكد الدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية أن كليات التربية طرف فعال في تحقيق مسيرة التغيير والتطوير في العملية التعليمية من خلال المشاركة في المشاريع الدولية والصلة الوثيقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يهدف المشروع إلى تحسين التعلم لجميع التلاميذ خاصة ذوى الإعاقات البسيطة من خلال دمجهم مع الأطفال بمدارس التعليم العام.