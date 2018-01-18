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"التضامن" تتسلم "محمد" وتنقله لدار رعاية بعد رفض والديه حضانته

الخميس، 18 يناير 2018 01:51 ص
"التضامن" تتسلم "محمد" وتنقله لدار رعاية بعد رفض والديه حضانته الطفل محمد


كتب مدحت وهبة
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في استجابة  لتقرير عن طفل من إحدى قرى كفر الشيخ لجأ لمحكمة الأسرة بعد رفض والديه حضانته نتيجة طلاقهما ثم زواج كل منهما من جديد مما تسبب فى ضرر كبير نتيجة التشتت الذى لحقه،  وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على الفور  مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ لاستلام الطفل.

وقام بالفعل بتحرير محضر بمعرفة نقطة شرطة المرازقة وتسلم الطفل محمد فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد إذاعة التقرير بالبرنامج مباشرة وفِي ضوء رفض الأم استلامه بحجة أنه فى حضانة والده وتم نقل محمد وإيداعه بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ حماية له وقد روعى عند استقباله توفير الرعاية الكاملة له وذلك لحين استكمال باقى الإجراءات اللازمة.

و تم توجيه فريق التدخل السريع المحلى -وهو أحد فرق عمل الوزارة التي تم اطلاقها منذ عام 2014 للتعامل مع مثل تلك الحالات - لمقابلة محمد داخل المؤسسة التى نقل إليها والتأكد منتقديم الرعاية الشخصية المناسبة  له والتأكيد على أن الوزارة تكفله وتحميه وتوليه الاهتمام الذى يستحقه.

فيما تم عمل تقرير نفسى واجتماعى عن الحالة، كما قابل الفريق فى وقت لاحق اليوم أسرة الطفل محمد فى المنشأة الكبرى بمركز قلين، حيث تبين أن الأم مطلقة ومتزوجة بآخر وترفض استلام الطفل الكائن بحضانة الأب.

وتم رفع تقرير لعرض الطفل على طبيب نفسى لما لوحظ عليه من بعض الاضطرابات النفسية وحالة القلق نتيجة للظروف التى مر بها وللبدء فى اتخاذ إجراءات خاصة لاستعادة ثقته والتوازن النفسى له.

وسوف يلتحق الطفل بفصول محو الأمية نظرا لأن والديه أهملا تعليمه كما ستوفر له المؤسسة تدريبا مهنيا، حيث توجد بها ورشتى نجارة وحدادة حتى يكتسب حرفة تؤهله على الاعتمادعلى نفسه والخروج للمجتمع.

 

 


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غادة والى

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