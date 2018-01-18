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التضامن الاجتماعى بشمال سيناء: رفع كفاءة 90 منزلا بمركزى العريش وبئر العبد

الخميس، 18 يناير 2018 10:19 م
التضامن الاجتماعى بشمال سيناء: رفع كفاءة 90 منزلا بمركزى العريش وبئر العبد منير أبوالخير مدير مديرية التضامن بشمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء الانتهاء من رفع كفاءة 90 منزلا، فى مركزى العريش وبئر العبد بشمال سيناء.

وقال منير أبوالخير، مدير مديرية التضامن بشمال سيناء لـ " اليوم السابع"، إن رفع الكفاءة تم عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية، وبتنسيق ومتابعة مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، ومجالس المدن فى مدينتى العريش وبئر العبد، وبلغ عدد المنازل التى تم رفع كفائتها فى مركز العريش 50 منزلا، وفى مركز بئر العبد 40 منزلا.

وأشار، إلى أن هذه المنازل وفقا لتقديرات لجان الإدارات الهندسية والفنية، تحتاج لرفع كفاءة، وهى لأسر لاتستطيع القيام بهذه الأعمال .

 


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