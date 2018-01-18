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الخميس، 18 يناير 2018 07:18 م
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البيت الأبيض: ترامب لم يكن "على إطلاع كاف" حول الجدار مع المكسيك

الخميس، 18 يناير 2018 03:18 م
البيت الأبيض: ترامب لم يكن "على إطلاع كاف" حول الجدار مع المكسيك


واشنطن (أ ف ب)
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أعلن كبير موظفى البيت الابيض الجنرال المتقاعد جون كيلى، فى مقابلة مع صحيفة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يكن "على اطلاع كاف" على المسألة عندما تعهد بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال كيلى فى مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الاربعاء انه تمكن خلال لقاء مع اعضاء من اصل اسبانى فى الكونغرس من اقناع الرئيس بانه ليس من الضرورى تشييد جدار وان موقف ترامب حول المسالة احدى الشعارات الاساسية فى حملته الانتخابية قد "تطور"، وعين كيلى فى منصبه قبل ستة اشهر لتنظيم الوضع بعد البدايات الفوضوية لادارة ترامب.

واعتبرت الصحيفة ان كيلى يثبت بهذا التصريح انه يعتبر ان من واجبه توجيه رجل ليس على اطلاع كاف ولم يشغل اى منصب عام فى حياته قبل انتخابه رئيسا للبلاد.


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البيت الأبيض

ترامب

جدار المكسيك



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