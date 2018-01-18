البيئة تنفذ حملة توعية للمنشآت الصناعية بأسيوط





كتبت أسماء نصار

عقدت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وبالتعاون مع الإدارة البيئية وقسم التفتيش البيئى بالفرع ندوة توعية بمحطة كهرباء أسيوط البخارية.

يأتى هذا ضمن حملة التوعية البيئية بالمنشآت الصناعية الكبرى التى ينفذها الفرع بمحافظة أسيوط حول التخلص الآمن من المخلفات الخطرة لتوعية العاملين من مهندسين وفنيين عن الإجراءات الواجب اتخاذها عند التعامل مع المخلفات الخطرة.

جدير بالذكر انه يتم حاليا تنفيذ سلسلة ندوات لتوعية العاملين بالمنشآت الصناعية الكبرى بكيفية التخلص الآمن من المخلفات الخطرة للحفاظ على البيئة.