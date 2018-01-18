video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تنفذ حملة توعية للمنشآت الصناعية بأسيوط

الخميس، 18 يناير 2018 10:32 ص
البيئة تنفذ حملة توعية للمنشآت الصناعية بأسيوط الدكتور خالد فهمى وزير البيئة


كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

عقدت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وبالتعاون مع الإدارة البيئية وقسم التفتيش البيئى بالفرع ندوة توعية بمحطة كهرباء أسيوط البخارية.

يأتى هذا ضمن حملة التوعية البيئية بالمنشآت الصناعية الكبرى التى ينفذها الفرع بمحافظة أسيوط حول التخلص الآمن من المخلفات الخطرة لتوعية العاملين من مهندسين وفنيين عن الإجراءات الواجب اتخاذها عند التعامل مع المخلفات الخطرة.

جدير بالذكر انه يتم حاليا تنفيذ سلسلة ندوات لتوعية العاملين بالمنشآت الصناعية الكبرى بكيفية التخلص الآمن من المخلفات الخطرة للحفاظ على البيئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "واجه الغلاء بزراعة سطح بيتك خضراوات".. "البحر الأحمر" وجهاز حماية البيئة يطبقان منظومة زراعة أسطح الهيئات الحكومية.. أرباحها لصالح للأسر الأقل دخلا.. المحافظ: سنعممها.. ونصير: تكلفتها وصلت 180 ألف جنيه

صور .. مجزرة للأشجار بشوارع السويس وشكاوي للبيئة ورئاسة الوزراء

البيئة

حملة توعية

المنشآت الصناعية

أسيوط



لا تفوتك
تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة