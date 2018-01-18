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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

الخميس، 18 يناير 2018 12:05 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية


كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.16%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47%.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.74%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.97%.
 
 
 
 
 

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