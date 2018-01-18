البنك الأهلى المصرى وكيلا لحساب متحصلات حقل ظهر للغاز الطبيعى





كتب- أحمد يعقوب

فى إطار جهود البنك الأهلى المصرى واستمرارا لدوره الداعم لقطاع البترول فى مصر ممثلاً فى هيئة البترول وشركات قطاع البترول بمصر وخاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى لها مردود مباشر على الاقتصاد القومى، حيث يتميز البنك بقاعدة رأسمالية قوية تؤهله لتوفير التسهيلات اللازمة، لتلك المشروعات الكبرى والتى من بينها مشروع حقل ظهر والذى يعد أكبر حقل لإنتاج الغاز بحوض البحر المتوسط.

وقع كل من هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، اليوم الخميس، وبحضور وزير البترول المهندس طارق الملا عقد لإدارة قيمة المتحصلات النقدية بالعملة الأجنبية الناشئة عن حقل ظهر للغاز الطبيعى من خلال حسابات لدى البنك الأهلى المصرى.

جاء ذلك بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايجاس (الجانب المصرى) و شركات إينى الايطالية ، بى بى الإنجليزية، روسنفت الروسية (الشريك الأجنبى) وهو الأمر الذى يبرز ثقة شركات قطاع البترول المحلية والدولية فى البنك الأهلى المصرى ، وذلك استكمالا لدور البنك فى توفير كافة الأعمال المصرفية المطلوبة بشكل مباشر وغير مباشر لوضع الحقل المطلوب على خريطة الإنتاج.

وكانت وزارة البترول سبق، أن صرحت أن حقل ظهر يعد أكبر حقل غاز طبيعى بمصر باحتياطى يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب وقد بدأ الانتاج التجريبى للحقل خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج يبلغ 350 مليون قدم مكعب يومياً ومتوقع ان يصل الانتاج الى مليار قدم مكعب يومياً بحلول منتصف العام الحالى إلى أن تصل طاقة الانتاج القصوى الى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بعد انتهاء خطة التنمية بالكامل بنهاية عام 2019.