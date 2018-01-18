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الخميس، 18 يناير 2018 07:16 م
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البرلمان الأوكرانى يصادق على مشروع قانون لإعادة دمج منطقة دونباس

الخميس، 18 يناير 2018 04:01 م
البرلمان الأوكرانى يصادق على مشروع قانون لإعادة دمج منطقة دونباس البرلمان الأوكرانى


كييف (أ ش أ)
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صادق البرلمان الأوكرانى اليوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة دمج منطقة دونباس جنوب شرقى أوكرانيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - أن 280 نائبا أيدوا القانون، علما أن الحد الأدنى المطلوب لتمريره 226 صوتا فقط، مضيفة أن القانون يتيح للسلطات الأوكرانية نشر واستخدام القوات المسلحة فى دونباس، ويحق للرئيس الأوكرانى إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان.

وأوضحت القناة أن الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو رحب بالقانون، وقال إن القانون يؤكد لدونباس وشبه جزيرة القرم أنها جزء لا يتجزأ من أوكرانيا. 


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