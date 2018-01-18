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الخميس، 18 يناير 2018 07:18 م
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البرلمان الأوروبى يدعو للإفراج عن معارضين صينيين

الخميس، 18 يناير 2018 05:38 م
البرلمان الأوروبى يدعو للإفراج عن معارضين صينيين البرلمان الأوروبى


ستراسبورج (أ ف ب)
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دعا البرلمان الأوروبى الصين إلى الإفراج عن عدد كبير من المعارضين المسجونين بينهم محامون وراهب من التيبت، وذلك فى قرار صوت عليه الخميس فى ستراسبورج.

وقال البرلمان فى بيان "على الحكومة الصينية أن تفرج عن المدون ووجان والناشط المدافع عن الديموقراطية لى مينج - شى والمدافع عن الحقوق اللغوية فى التيبت تاشى وأنغشوك والراهب التيبتى شوكيى وجميع من هم معتقلون لنشاطهم من أجل حقوق الإنسان".

وطالب النواب الأوروبيون أيضا بإجراء تحقيق بعد مزاعم عن تعرض المحامى شى يانج للتعذيب، علما أنه دين فى 26 ديسمبر الماضى، لكنه أعفى من العقوبة بعدما أقر بممارسته التخريب.

وأثار الحكمان بحق شى يانج ووجان، الذى اعتقل فى مايو 2015 فيما كان يعمل فى مكتب محاماة فى بكين، ردا فوريا من الدوائر التابعة لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، إذ أعربت نهاية ديسمبر عن "قلقها الكبير".

وكذلك، نددت سفارتا ألمانيا والولايات المتحدة فى الصين بالحكمين.

وأعرب النواب الأوروبيون عن خشيتهم من أن "يكون لإقرار قوانين حول الأمن فى الصين تأثيره فى الأقليات، وخصوصا قانون مكافحة الإرهاب الذى قد يطاول التعبير عن ثقافة التيبت والبوذية، وقانون إدارة المنظمات الأجنبية غير الحكومية الذى يضع مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان تحت سيطرة الحكومة".

ودعوا "كل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى تبنى سلوك حازم حيال الصين".   


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