البرلمان الألمانى يوافق على تشديد إجراءات مكافحة معاداة السامية





(رويترز)

وافق مجلس النواب الألمانى اليوم الخميس، على تكثيف جهود مكافحة معاداة السامية ودعا إلى استحداث منصب حكومى جديد للإشراف على القضية بدعم من لجنة خبراء مستقلة.

وحظى مشروع القانون بدعم من التكتل المحافظ الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى المنتمى ليسار الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار المقرب من قطاع الأعمال وحزب الخضر.

كما صوت حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف لصالح مشروع القانون فيما صوت حزب اليسار المتطرف ضده متعللا بعيوب خطيرة شابته.

وحظيت الخطوة، التى ترسى أساسا لسلسلة من المبادرات التشريعية خلال الدورة البرلمانية الحالية، بترحيب واسع النطاق من الجماعات اليهودية فى البلاد. وتقول هذه الجماعات إن معاداة السامية تزايدت بعد صعود الشعبوية اليمينية ووصول الكثير من المهاجرين والذى ينتمى معظمهم إلى دول ذات أغلبية مسلمة.