البرتغال وإسبانيا والهند وإندونيسيا الفائزين بجوائز "السياحة العالمية للابتكار"





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت منظمة السياحة العالمية، فوز كل من "البرتغال – الهند- إندونيسيا- إسبانيا" فى النسخة الـ14 من جوائز المنظمة للابتكار فى مجال السياحة، مشيرة إلى اختيار 14 مشروعا من بين 128 طلبا مقدما من 55 دولة، كمرشحين من جوائز المنظمة الـ14 للابتكار فى مجال السياحة.

وقالت " المنظمة" فى بيان صحفى، إن المشروعات الفائزة تشمل أربع فئات "السياسة العامة الحوكمة - الشركات - المنظمات غير الحكومية - البحث والتكنولوجيا"، وتم إعلانها خلال حفل توزيع جوائز المنظمة السياحة العالمية الذى عقد على هامش فعاليات المعرض السياحى "فيتور" المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحضر حفل توزيع جوائز منظمة السياحة العالمية، الذى شارك فى تنظيمه إفيما (فيفور)، ما يقرب من 500 مشارك من مختلف البلدان، وتعقد جوائز منظمة السیاحة العالمیة للتمیز والابتکار فى السیاحة سنویا، لإبراز وتعزیز عمل المنظمات والأفراد حول العالم التى أثرت علی قطاع السیاحة، وقد كانت إنجازاتهم مصدر إلهام لتنمية السياحة التنافسية والمستدامة، وتعزيز قيم مدونة الأخلاقيات العالمية للسياحة وأهداف التنمية المستدامة التى وضعتها منظمة السياحة العالمية.