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البابا تواضروس: علاقاتنا طيبة مع أثيوبيا وإهدار نقطة مياه تساوى حياة إنسان

الخميس، 18 يناير 2018 10:22 م
البابا تواضروس: علاقاتنا طيبة مع أثيوبيا وإهدار نقطة مياه تساوى حياة إنسان البابا تواضروس بابا الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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رحب  البابا تواضروس بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية ، بزيارة رئيس وزراء دولة أثيوبيا الى مصر و قال أن العلاقات المصرية الاثيوبية علاقات طيبة ، مؤكدا على أن التفاهم بين مصر واثيوبيا يسير حاليا بشكل جيد بمقابلة الرئيس السيسى لرئيس الوزراء ، قائلا : أن هناك علاقات طيبة على مستوى الكنيسة مع الدولة الاثيوبية.

 وشدد البابا خلال العظة التى القاها فى عيد الغطاس على أهمية المياه وعدم اهدارها فى اﻻستعمال اليومى ، قائلا: أن إهدار نقطة مياة تساوى حياة إنسان ، مطالبا الشعب بترشيد الاستهلاك فى جميع اعمال الحياة اليومية.

و قال البابا إن الكنيسة تهتم بالصلاة لتبريك مياه النيل، فهناك صلوات عديدة بالكنيسة لذلك ، كما كان الأباء الكهنة قديما يلقون مياة اللقان فى نهر النيل.

و أشار الى ان الكنيسة تحتفل بمرور 100  عام على انشاء خدمة  مدارس الأحد.. و 50 عام لظهور العذرا ء فى الزيتون.. و50 عام لانشاء الكتدرائية ونحتفل ب3 مناسبات كما نختفل بالكتدرائية فى العاصمة اإدارية وجارى العمل فيها بعد اﻻنتهاء من 40% منها.

وقدم البابا التهنئة الى جموع الاقباط فى مصر و خارجها بمناسبة عيد الغطاس قائلا : أنقل لكم تهنئة و محبة اﻻباء وكهنة المجمع المقدس والهيئة الكنسية واقدمها لكل كنائسنا فى مصر والخارج واﻻباء الكهنة ومجالس الكنائس شرقا وغربا

وألقى البابا عظة روحية حول الاحتفال بعيد الغطاس.


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