الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بينهم أطفال من الضفة الغربية





رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 20 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت 7 مواطنين من القدس، بينهم أطفال.

فيما اعتقلت مواطنين من محافظة الخليل، واثنين آخرين من جنين، وآخر من قلقيلية، وآخر من أريحا.