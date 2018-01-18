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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بينهم أطفال من الضفة الغربية

الخميس، 18 يناير 2018 02:09 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا بينهم أطفال من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 20 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت 7 مواطنين من القدس، بينهم أطفال.

فيما اعتقلت مواطنين من محافظة الخليل، واثنين آخرين من جنين، وآخر من قلقيلية، وآخر من أريحا.


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