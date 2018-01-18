الإمارات تقرر شراء 36 طائرة ركاب من طراز" آى "380" بقيمة 16 مليار دولار

الإمارات تقرر شراء 36 طائرة ركاب من طراز" آى "380" بقيمة 16 مليار دولارالخميس، 18 يناير 2018 07:25 م
طيران الإمارات
(أ ش أ)
إضافة تعليق
قررت الإمارات شراء 36 طائرة من شركة ايرباص من طراز "آي380" بقيمة 16 مليار دولار على أن يبدأ التسليم بداية من عام 2020.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس، أن الاتفاق يلزم شركة "طيران الإمارات" لطائرات الركاب شراء 20 طائرة وإما عن 16 الآخرين فالأمر اختياري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة الإماراتية دبت شريان الحياة مرة أخرى فى خط أنتاح شركة أيرباص بعد أن أعلنت الأخيرة عزمها إنهاء انتاج هذا الطراز إن لم تتسلم أى أمر شراء.
إضافة تعليق
من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة