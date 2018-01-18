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الإمارات تقرر شراء 36 طائرة ركاب من طراز" آى "380" بقيمة 16 مليار دولار

الخميس، 18 يناير 2018 07:25 م
الإمارات تقرر شراء 36 طائرة ركاب من طراز" آى "380" بقيمة 16 مليار دولار طيران الإمارات


(أ ش أ)
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قررت الإمارات شراء 36 طائرة من شركة ايرباص من طراز "آي380" بقيمة 16 مليار دولار على أن يبدأ التسليم بداية من عام 2020.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس، أن الاتفاق يلزم شركة "طيران الإمارات" لطائرات الركاب شراء 20 طائرة وإما عن 16 الآخرين فالأمر اختياري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة الإماراتية دبت شريان الحياة مرة أخرى فى خط أنتاح شركة أيرباص بعد أن أعلنت الأخيرة عزمها إنهاء انتاج هذا الطراز إن لم تتسلم أى أمر شراء.


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