الأردن: إسرائيل اعتذرت عن قتل أردنيين اثنين فى سفارتها بعمان





(رويترز)

قال الأردن اليوم الخميس إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا عن وفاة مواطنين أردنيين اثنين بأيدى حارس أمن إسرائيلى فى يوليو الماضى، فى حادث أدى إلى توتر العلاقات الثنائية وإغلاق السفارة الإسرائيلية فى عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن محمد المومنى المتحدث باسم الحكومة قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها "أسفها وندمها الشديدين" وأوضح أن إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية.

وكان الأردن قال إنه لن يسمح لإسرائيل بفتح السفارة فى عمان حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن الإسرائيلي.