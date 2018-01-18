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ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الخميس، 18 يناير 2018 09:01 م
ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 861.818 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.7% عن الأسبوع الماضى.
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 409.957 مليار جنيه إلى 416.133 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 1.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 234.052 مليار جنيه إلى 237.837 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 644.009 مليار جنيه إلى 653.970 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.5%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1623 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1526 ألف سند تقريباً.
 
وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية حققت قمم ومستويات جديدة مع نهاية تداولات الأسبوع، إذ اخترق المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة عند 15300 نقطة، وصعد بأحجام تداول اقتربت من مليار ونصف ووصل إلى 15420 واقترب من مستوى 15500 بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والأجنبية، نتيجة للأخبار الاقتصادية الإيجابية بشكل عام وتعديل تصنيف مصر الائتمانى من مستقر إلى إيجابى مما كان له مرود إيجابى على الاستثمار بشكل عام.
 
وتوقع الفقى، أن يصل المؤشر الرئيسى للبورصة إلى نقطة الدعم التالية عند 15500 نقطة مع بداية الأسبوع المقبل، والتى نتوقع ثبات نسبى مؤقت  فى هذه المناطق ثم عودة استهداف مستوى 15800 نقطة.
 
أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال سعيد، إنه حقق هو الآخر مستوى تاريخى لم يحققه منذ نوفمبر 2009، حيث اخترق مستوى المقاومة عند 850 ووصل مع انتهاء جلسات الأسبوع إلى مستوى 755 نقطة، متوقعا أن يستمر المؤشر فى الصعود ويستهدف أولا مستوى 865 نقطة ثم 885 نقطة خلال الفترة القادمة.
 

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