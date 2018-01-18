ارتفاع الدولار عن أدنى مستوى له فى 3 سنوات مع صعود العوائد الأمريكية





رويترز

زاد الدولار عن أدنى مستوى فى ثلاث سنوات، اليوم الخميس، والذى سجله فى وقت سابق من الجلسة فى الوقت الذى حفز فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعض المستثمرين على شراء العملة الأمريكية لكن الحذر مازال سائدا فى السوق بشأن توقعات العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 2.06 % وهو أعلى مستوياتها منذ 2008 فى حين بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 2.60 % وهو أعلى مستوى منذ العام الماضي.

شجع ذلك بعض المستثمرين على تقليص رهاناتهم على انخفاض الدولار، والتى تراجعت بسببها العملة الأمريكية أكثر من اثنين بالمئة فى أول أسبوعين من العام بعد انخفاض الدولار عشرة بالمئة مقابل سلة من العملات فى 2017.

وزاد مؤشر الدولار، الذى يقيس قوته مقابل سلة عملات، 0.2 % إلى 90.73 بعد أن انخفض فى المعاملات الآسيوية إلى 90.113 وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014.

واستقر اليورو فى أحدث التعاملات عند 1.2194 دولار مرتفعا 0.1 % عن اليوم السابق لكن دون مستوى 1.2323 دولار الذى سجله أمس الأربعاء وهو الأقوى لليورو منذ ديسمبر 2014.

وتراجع الدولار الكندى نحو 0.1 % إلى 1.2450 للدولار الأمريكى إثر تذبذبه يوم الأربعاء بعد أن زاد بنك كندا المركزى أسعار الفائدة وأشار إلى الثقة فى توقعات الاقتصاد لكنه تبنى لهجة حذرة بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.