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الخميس، 18 يناير 2018 02:59 م
خالد صلاح
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ارتفاع الدخل السياحى فى الأردن عام 2017 ليبلغ 4,6 مليار دولار

الخميس، 18 يناير 2018 02:38 م
ارتفاع الدخل السياحى فى الأردن عام 2017 ليبلغ 4,6 مليار دولار مدينة البترا فى الأردن - أرشيفية


أ ف ب
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ارتفع الدخل السياحى للأردن بنسبة 12,5% عام 2017 مقارنة بالعام الذى سبقه مسجلا 4,6 مليار دولار، بحسب بيان نشره البنك المركزى الأردنى الخميس.

وبحسب البيان "ارتفع الدخل السياحى للمملكة إلى 4,6 مليار دولار عام 2017، مقارنة مع حوالى 4,1 مليار دولار عام 2016 أى بنسبة 12,5%"، وقال البنك المركزى الأردنى إن "الارتفاع جاء بشكل رئيسى بسبب زيادة عدد السياح الكلى القادمين للمملكة بنسبة 8,7% مقارنة مع عام 2016".

وفى المملكة عشرات المواقع السياحية أبرزها مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذى يعد أخفض بقعة على وجه الأرض ناهيك عن خواصه العلاجية، والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه حوالى 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحى الذى يشكل نحو 14% من إجمالى الناتج المحلى.


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