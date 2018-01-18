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اجتماع تركى روسى فى موسكو لبحث الوضع فى سوريا

الخميس، 18 يناير 2018 06:36 م
اجتماع تركى روسى فى موسكو لبحث الوضع فى سوريا اجتماع حول سوريا - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة أركان الجيش التركى خلوصى أكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان اجتمعا برئيس هيئة الأركان الروسية فاليرى جيراسيموف، اليوم الخميس فى موسكو، حيث جرى مناقشة الوضع فى سوريا، بما فى ذلك مناطق خفض التصعيد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المباحثات بين الجانبين الروسى والتركى تركزت على الوضع فى سوريا وتنفيذ الاتفاقيات القائمة حول دعم عمل مناطق خفض التصعيد والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار فيها.


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رئيس الأركان الروسى

الاستخبارات التركية

سوريا

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