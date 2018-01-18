اجتماع تركى روسى فى موسكو لبحث الوضع فى سوريا

اجتماع تركى روسى فى موسكو لبحث الوضع فى سورياالخميس، 18 يناير 2018 06:36 م
اجتماع حول سوريا - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة أركان الجيش التركى خلوصى أكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان اجتمعا برئيس هيئة الأركان الروسية فاليرى جيراسيموف، اليوم الخميس فى موسكو، حيث جرى مناقشة الوضع فى سوريا، بما فى ذلك مناطق خفض التصعيد.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المباحثات بين الجانبين الروسى والتركى تركزت على الوضع فى سوريا وتنفيذ الاتفاقيات القائمة حول دعم عمل مناطق خفض التصعيد والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار فيها.
إضافة تعليق
من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة