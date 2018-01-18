اتفاقية تعاون مع جامعة كندية لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية





القاهرة أ ش أ

وقع معهد بحوث البترول والتحالف القومي المصري للمعرفة والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع جامعة "شيربروك" الكندية لإعادة تدوير المخلفات البلاستكية.

وقال مدير المعهد الدكتور أحمد الصباغ - في تصريح اليوم الخميس - إن هذه الاتفاقية ستساهم في تعظيم الاستفادة من الكميات الهائلة لمخلفات البلاستيك من براميل البولي إثيلين عالي الكثافة، والتي يتم التخلص منها دون تحقيق أية استفادة من إعادة استخدامها؛ وذلك عن طريق إنشاء خط إعادة تدوير بمعهد بحوث البترول.

وأضاف أن هذه الاتفاقية سيتم تطبيقها على مرحلتين من خلال تحديد النسب الأفضل لخلط البولمرات، وإضافة دعامات تقوية لهذه البولمرات بهدف تصنيع منتجات بلاستيكية ذات خواص ميكانيكية عالية لاستخدامها في كافة المجالات الصناعية.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ أهمية التعاون وتكوين مجموعات عمل بحثية وتطبيقية وإنتاجية من خلال التحالفات العلمية تأكيدا لمبدأ البحث العلمي ذي المردود الاقتصادي.