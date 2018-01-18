إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة التاسعة مساء نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة جنوبى والضغط 1009 ملل بار وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر فى بيان له، على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.