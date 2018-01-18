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إصابة شاب بطلق خرطوش فى مشاجرة بدمياط

الخميس، 18 يناير 2018 08:01 م
إصابة شاب بطلق خرطوش فى مشاجرة بدمياط مستشفى دمياط العام -أرشيفية


دمياط - معتز الشربيني
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استقلت مستشفى دمياط العام مساء اليوم الخميس الشاب كامل إبراهيم 32 عاما من أبناء عزبة البرج بدمياط مصاباً بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن على إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين.

وقام الأهالى بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة لكشف ملابسات والتحقيق فيها.

 


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