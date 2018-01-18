إصابة شاب بطلق خرطوش فى مشاجرة بدمياط

مستشفى دمياط العام -أرشيفية
دمياط - معتز الشربيني
إضافة تعليق
استقلت مستشفى دمياط العام مساء اليوم الخميس الشاب كامل إبراهيم 32 عاما من أبناء عزبة البرج بدمياط مصاباً بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن على إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين.
وقام الأهالى بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة لكشف ملابسات والتحقيق فيها.
إضافة تعليق
من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة