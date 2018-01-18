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إحالة مسئولة بإسكان السويس و5 من عائلتها استولوا على 4 ملايين جنيه للجنايات

الخميس، 18 يناير 2018 01:23 م
إحالة مسئولة بإسكان السويس و5 من عائلتها استولوا على 4 ملايين جنيه للجنايات حبس - أرشيفية


السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة مسئول أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس، و5 من شركائها، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات، ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات ومستندات مزورة.

والمتهمون الصادر قرار بإحالتهم للمحاكمة هم: "حنان. ح. ع" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظة السويس، و"دينا. ح. أ" و"د. ح. أ" و"أ . م" و"ع . أ" و"ق . ص".

وأكدت تحقيقات النيابة استيلاء المتهمين على 4 ملايين جنيه من أموال صندوق الإسكان الاجتماعى بديوان عام محافظة السويس، وأن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى "حنان. ح. ع" المتهمة الأولى بالقضية استعانت بابنتيها وزوج ابنتها واثنين آخرين من أقاربها من أجل تزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات ومستندات مزورة.

وأكدت التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، وضمت للتحقيقات بالنيابة العامة بالسويس، أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.

وضمت تحقيقات النيابة مستندات وأدوات استخدمها المتهمون بالقضية لتزوير المستندات داخل محال إقامتهم، وهى "ماكينة ماسح ضوئى ألوان ماركة HP المستخدمة فى أعمال التزوير وكان يستخدمها طوال الفترة الماضية أفراد عائلة المتهمين".


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