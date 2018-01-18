أوبك تتوقع زيادة إمدادات النفط من منافسيها فى 2018

أوبك تتوقع زيادة إمدادات النفط من منافسيها فى 2018الخميس، 18 يناير 2018 03:30 م
أوبك - أرشيفية
رويترز
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رفعت أوبك توقعاتها لإمدادات النفط من الدول غير الأعضاء فى المنظمة فى 2018 فى الوقت الذى يشجع فيه ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخرى الأمريكية على ضخ مزيد من الخام، مما يضعف أثر اتفاق تقوده أوبك للتخلص من تخمة المعروض وانهيار كبير فى إنتاج فنزويلا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فى تقريرها الشهرى إن المنتجين من خارج المنظمة سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 مليون برميل يوميا فى العام الجارى ارتفاعا من 990 ألف برميل يوميا فى التوقعات السابقة.
وقالت أوبك فى التقرير، إن ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى السوق لاسيما فى أمريكا الشمالية وبخاصة النفط المحكم" مشيرة إلى اسم آخر للنفط الصخرى.
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