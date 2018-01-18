أهمية المشاركة الشبابية بانتخابات الرئاسة ندوة للمجمع الإعلامى بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

طالب السيد السعيد أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب بجامعة المنوفية، جميع الشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والأدلاء بأصواتهم مهما كانت آرائهم.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجمع الإعلامى بشبين الكوم بمقر مجلس مدينة الباجور بعنوان "أهمية المشاركة الشبابية فى الانتخابات الرئاسية" .

وأضاف السعيد، أن على الجميع مخاطبة الشباب على النزول والمشاركة الإيجابية وأن هذا يقع على عاتق الإعلام المصرى بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه من عوامل الاستقرار هو نزول الشباب والمشاركة وعدم عزوفهم عن المشاركة، مشددًا على أهمية حملات توعية لحث الجميع على المشاركة والتصويت.