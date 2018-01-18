أمن المنيا يكثف جهوده لكشف غموض مصرع فتاة ادعت أسرتها وفاتها داخل عشة فراخ

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف غموض مصرع فتاة بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع د. ع. م. ١٤ سنة طالبة بالإعدادي بإحدى قرى مركز سمالوط وادعت أسرتها وفاتها أثناء إطعام الدواجن فى عشة أعلى المنزل، وعللوا ذلك بأن الوفاة بسبب لدغ ثعبان.

وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم أحمد لبيب رئيس مباحث شرق سمالوط و فريق البحث الجنائي و تبين وجود كدمات رضية بالوجه و تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

و انتدبت النيابة العامة مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، وبيان أسباب الوفاة، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية من عدمه .

وجاء بتقرير الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا، أنه بمناظرة الجثة تبين وجود كدمات و جروح بالوجه، مع وجود ضيق شديد بحدقتي العين، مما يضع احتمالية الوفاة بأحد ثلاثة أسباب: إما نزيف بجذع المخ، أو تسمم بالمبيدات الحشرية العضوية الفوسفورية، أو جرعات عالية من مشتقات المورفين أو الهيروين، ولا يمكن الجزم بسبب قاطع للوفاة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي تحرياتها وتتولى النيابة العامة التحقيقات.