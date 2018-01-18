أمن المطار يلغى تصاريح الصحفيين المعتمدين لدخول الدائرة الجمركية

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، فى سابقة هى الأولى طوال تاريخ المطار، دخول الصحفيين المعتمدين من مندوبى الصحف والمواقع الإخبارية إلى الدائرة الجمركية بالمطار، وأصدرت تصاريح جديدة لهم لصالات المسقبلين والمودعين التى تقف فيها أسر الركاب.

وقال صحفيون ومراسلون للصحف والمواقع الإخبارية بالمطار، إن القرار الجديد يعيق عملهم فى المطار، ويمنعهم من لقاء المصادر العاملة داخل الدائرة الجمركية وصالات كبار الزوار، وهى المصادر التى يعتمد عليها الصحفيون بشكل أساسى فى تغطية أخبار المطار وصالات السفر والوصول والشخصيات التى تخرج أو تعود للبلاد.

كان الصحفيون العاملون فى مكاتب الصحف بمطار القاهرة الدولى، قد فوجئوا أن تصاريح 2018 تقتصر على دخول صالات المستقبلين والمودعين فقط، مثل أسر الركاب، دون صلاحية دخول الدائرة الجمركية، ما يمنعهم من ممارسة عملهم اليومى ولقاء المصادر وكبار المسؤولين وممثلى الجهات العاملة داخل صالات المطار.

وبسؤال العميد أحمد الأنصارى، مدير إدارة التصاريح بمطار القاهرة الدولى، أكد أن القرار صدر بموجب توجيهات من مدير أمن المطار بأن تقتصر تصاريح الصحفيين على صالات المستقبلين والمودعين فقط، ومن جانبهم رفض الصحفيون استلام التصاريح الجديدة التى تعيق عملهم وتضيّق الحريات الممنوحة للصحافة، وتواصلوا مع نقيب الصحفيين الذى أكد أنه سيتصل بوزير الداخلية لمعرفة أسباب هذا القرار.