أمن المطار يلغى تصاريح الصحفيين المعتمدين لدخول الدائرة الجمركية

أمن المطار يلغى تصاريح الصحفيين المعتمدين لدخول الدائرة الجمركيةالخميس، 18 يناير 2018 11:10 ص
مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، فى سابقة هى الأولى طوال تاريخ المطار، دخول الصحفيين المعتمدين من مندوبى الصحف والمواقع الإخبارية إلى الدائرة الجمركية بالمطار، وأصدرت تصاريح جديدة لهم لصالات المسقبلين والمودعين التى تقف فيها أسر الركاب.
وقال صحفيون ومراسلون للصحف والمواقع الإخبارية بالمطار، إن القرار الجديد يعيق عملهم فى المطار، ويمنعهم من لقاء المصادر العاملة داخل الدائرة الجمركية وصالات كبار الزوار، وهى المصادر التى يعتمد عليها الصحفيون بشكل أساسى فى تغطية أخبار المطار وصالات السفر والوصول والشخصيات التى تخرج أو تعود للبلاد.
كان الصحفيون العاملون فى مكاتب الصحف بمطار القاهرة الدولى، قد فوجئوا أن تصاريح 2018 تقتصر على دخول صالات المستقبلين والمودعين فقط، مثل أسر الركاب، دون صلاحية دخول الدائرة الجمركية، ما يمنعهم من ممارسة عملهم اليومى ولقاء المصادر وكبار المسؤولين وممثلى الجهات العاملة داخل صالات المطار.
وبسؤال العميد أحمد الأنصارى، مدير إدارة التصاريح بمطار القاهرة الدولى، أكد أن القرار صدر بموجب توجيهات من مدير أمن المطار بأن تقتصر تصاريح الصحفيين على صالات المستقبلين والمودعين فقط، ومن جانبهم رفض الصحفيون استلام التصاريح الجديدة التى تعيق عملهم وتضيّق الحريات الممنوحة للصحافة، وتواصلوا مع نقيب الصحفيين الذى أكد أنه سيتصل بوزير الداخلية لمعرفة أسباب هذا القرار.
إضافة تعليق
أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها
رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة