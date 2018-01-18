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أمريكا تدعو تركيا للتركيز على حرب داعش وعدم مهاجمة عفرين السورية

الخميس، 18 يناير 2018 11:05 م
أمريكا تدعو تركيا للتركيز على حرب داعش وعدم مهاجمة عفرين السورية أردوغان وترامب


(رويترز)
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حثت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا اليوم الخميس، على عدم القيام بعمل عسكرى فى منطقة عفرين بسوريا ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم داعش فى المنطقة.

وردا على سؤال حول مؤشرات على استعداد تركيا لمهاجمة مسلحين أكراد فى عفرين قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة فى مؤتمر صحفى: "سندعو الأتراك إلى عدم الإقدام على أى أفعال من هذا النوع، لا نريدهم أن ينخرطوا فى عنف وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم داعش".


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