أسهم أوروبا تحقق مكاسب محدودة صباح الخميس بعد صعود أسواق أمريكا وآسيا





لندن (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا محدودا فى التعاملات الصباحية المبكرة، اليوم الخميس، لتحقق مكاسب أقل من البورصات الأمريكية والآسيوية التى صعدت لمستويات قياسية جديدة.

وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبى 0.1% بحلول الساعة 8:24 بتوقيت جرينتش، لكن مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطانى، ومؤشر البورصة الإيطالية، تراجعا 0.1%، وحقق سهم "جيبريت" السويسرية أفضل أداء بين الأسهم الأوروبية، بصعوده 4.8% بعد زيادة مبيعات الشركة 3.5% خلال العام 2017.

وفى فرنسا، قاد سهم كارفور مؤشر "كاك 40" الرئيسى للصعود 2%، ويقول المتعاملون إن المبيعات الأقوى من المتوقع التى حققتها سلسلة المتاجر الكبرى فى الربع الأخير من العام، عوضت الأثر السلبى الناجم عن خفض جديد لتوقعات الأرباح.

وفى فرانكفورت، قاد سهم "إنفينيون" الألمانية لصناعة الرقائق الإلكترونية مؤشر "داكس" للصعود، وبلغت مكاسب السهم 3.4%، بعدما رفع "جولدمان ساكس" تصنيفه له، وكان قطاع الاتصالات أسوأ القطاعات أداء مع نزول أسهم "بى. تى" وفودافون 1.3% و1.8% على الترتيب.