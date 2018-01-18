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الخميس، 18 يناير 2018 02:59 م
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أسعار الذهب اليوم الخميس 18-1-2018 وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الخميس، 18 يناير 2018 12:02 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 18-1-2018 وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام ذهب ارشيف


كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 18-1-2018  بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 مبلغ 651 جنيها بالتزامن مع تراجع كبير لسعر الأوقية العالمية لتستقر عند 1328 دولار.
 
 
 

وأصبحت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

 
 
 
 
عيار 18: 558 جنيه
 
 
عيار 21: 651جنيه
 
 
عيار 24: 744 جنيه
 
 
الجنيه الذهب: 5208 جنيه
 
 
الأوقية: 1328 دولار
 
 
 
 
 
 
أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 
 
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
 
الأوقية شهدت ارتفاع كبير في أسعارها خلال الفترة الماضية بلغت 1340 دولار لأول مرة من 4 أشهر بسبب ضعف أداء الدولار أمام العملات وحاصة الين.
 
 
 

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